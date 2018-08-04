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'ta oldu

Son dakika.... , saat 10.09' da merkez üssü 'ın Andırın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde kaydedildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 4.8.2018 12:00
Kahramanmaraş'ta deprem oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı, bu sabah saat 10.09'da yerin 15 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğiniÿaçıkladı. Ayrıca bu sabah saat 08.47'de de yine merkez üssü Andırın ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği kaydedildi. Hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

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Kahramanmaraş'ta deprem oldu
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