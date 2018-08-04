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'den uyarısı geldi! 3 ilde bekleniyor!

'den haberi gelmeye devam ediyor. Hafta başından beri yurdun büyük kesiminde etkili olan lar yağmaya devam ediyor. Özellikle karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar sel ve taşkınlara neden oldu. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre ise Erzurum, Kars ve Adrahan'da bugün kuvvetli ve sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca yetkililer bu illerde taşkın riskine karşı vatandaşların önlem almasını belirtti. Ayrıca bugün İstanbul'da da gökgörültülü sağanak yağış olacağı belirtildi. İşte tüm yurtta raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 4.8.2018 08:23 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 08:24
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 3 ilde sağanak yağış bekleniyor!

haberi... Hava sıcakları etkili olurken bir yandan da lar yağmaya devam ediyor. Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SU BASKINLARINA VE TAŞKINLARA DİKKAT

Bu 3 il için uyarı yayınlayan Meteoroloji taşkınlara da dikkat çekti. Lokal kuvvetli yağışlar nedeniyle Kars, Ardahan ve Erzurum'da köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı orada yaşayan vatandaşlara karşı uyarı yayınlandı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük 24 derece hissedilecek olan İstanbul'da yarın ise hava güneşli olacak.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 3 ilde sağanak yağış bekleniyor!
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