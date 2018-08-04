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Teröristin ailesine tazminat davası

İçişleri Bakanlığı, 8 yıl önce ’nda kendini patlatan nın ailesine 182 bin liralık tazminat davası açtı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Teröristin ailesine tazminat davası
'nda, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin bekleme noktasına 31 Ekim 2010 günü saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15'i polis, 32 kişinin yaralanırken canlı bomba öldü. Kanlı saldırıda yaralanan (30) İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde iki yıl önce İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine 350 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme davayı kısmen kabul ederek Ünsal'a 182 bin 727 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Tazminat, İçişleri Bakanlığı tarafından Ünsal'a ödendi. Bu gelişme üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı canlı bomba Vedat Acar'ın ailesine 182 bin liralık tazminat davası açtı. Bakanlık avukatı dilekçesinde Yeter Ünsal'a 182 bin 727 lira tazminat ödendiğini anlatarak canlı bomba Vedat Acar'ın olayda öldüğünü, geriye mirasçıları olarak babası ve annesinin kaldığını belirtti. Dilekçede "Doğan Hazine zararının rücuen tahsili için bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur" denildi.
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Teröristin ailesine tazminat davası
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