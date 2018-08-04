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Ünlü oyuncu kızını kaybetti

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Ünlü oyuncu kızını kaybetti
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 'in kızı hayatını kaybetti. Turkish Ground Services'in (TGS) 'ndaki istasyonunda Yolcu Hizmetleri Şefi olarak görev yapan 39 yaşındaki Dünya Göğen'in iki yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Uzay ve Güneş isimli 2 kızı daha bulunan Coşkun Göğen, Dünya'nın ölümüyle yıkıldı. Göğen, "Cuma ezanı okunduğu vakit kızımı kaybettim. Çok üzgünüm. Kızımı, annemin mezarının üstüne gömeceğim" dedi. Dünya Göğen, bugün Antalya'da toprağa verilecek.
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Ünlü oyuncu kızını kaybetti
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