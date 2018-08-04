Ünlü oyuncu kızını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Coşkun Göğen
'in kızı Dünya Göğen
hayatını kaybetti. Turkish Ground Services'in (TGS) Sabiha Gökçen Havalimanı
'ndaki istasyonunda Yolcu Hizmetleri Şefi olarak görev yapan 39 yaşındaki Dünya Göğen'in iki yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Uzay ve Güneş isimli 2 kızı daha bulunan Coşkun Göğen, Dünya'nın ölümüyle yıkıldı. Göğen, "Cuma ezanı okunduğu vakit kızımı kaybettim. Çok üzgünüm. Kızımı, annemin mezarının üstüne gömeceğim" dedi. Dünya Göğen, bugün Antalya
'da toprağa verilecek.