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“Yaradan’a sığınıp o duayı ettım”

’deki selde sosyal medyadan “Allah’ım yardım et batıyoruz” yazılı paylaşımı yapan Belediye Başkanı Balcı, “Afeti görünce Yaradan’a sığındım” dedi

Giriş Tarihi: 4.8.2018
“Yaradan’a sığınıp o duayı ettım”
'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından, merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. ve jandarma ekipleri aralıkla yağışın devam ettiği bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Taşlık köyünde ise heyelan riski bulunan bir evdeki yaşlı hasta, 112 ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getirdi. Balcı, DSİ ekiplerinin bölgeye yardıma geldiğini ve devletin bütün imkânlarının kullanıldığını belirterek, önceki gün yaşanan şiddetli yağış nedeniyle tıkanan dere yatağını temizleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Balcı, önceki gün şiddetli yağış sonrası sosyal medya hesabından yaptığı "Allah'ım yardım et batıyoruz" paylaşımı ile ilgili ise şunları söyledi: "Hepimiz inançlı insanlarız o an afeti görünce, hemşerilerimin can havliyle evleri boşaltmaya çalışmasını görünce bir an Yaradan'a sığınıp o duayı ettim."

Muhammet DELAL
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