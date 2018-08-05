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25 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu

Üsküdar'da bir kişi otomobilde ölü bulundu. Ölen kişinin 25 yaşındaki Sait Ep olduğu tespit edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 12:20
25 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Kirazlıtepe Mahallesi Seçkinler Sokağı'ndan arabasıyla geçen bir kişi, yol kenarında park halindeki 34 ZK 4223 plakalı aracın şoför koltuğunda oturan bir kişinin baygın şekilde kapıdan sarktığını gördü.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede, ölen kişinin 25 yaşındaki Sait Ep olduğu tespit edildi.

Ep'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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25 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
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