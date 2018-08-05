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sonuçları açıklandı - MPİ Sayısal Loto !

Milyonlarca vatandaşın beklediği sonuçları dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. Üst üste 8. kez devreden Sayısal Loto sine talep her geçen gün artıyor. Dün akşam yapılan çekilişle beraber devreden miktar tam 13.028.228,50 TL oldu. Cumartesi günü gerçekleşen 1137. hafta Sayısal Loto çekilişinde neler oldu? 4 Ağustos Loto burada!

Giriş Tarihi: 5.8.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 10:59
4 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı - MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmayınca üst üste 8. kez devretti. 2018 Sayısal Loto / burada.

4 AĞUSTOS SAYISA LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 28 bin 228 lira 50 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 137'nci hafta çekilişinde 5 bilen 151 kişi 6 bin 372 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 674 kişi 74 lira 85'er kuruş, 3 bilen 184 bin 798 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 728 bin 341 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 390 bin 863 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 336 bin 323 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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4 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı - MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama!
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