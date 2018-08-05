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'da piknik dönüşü : 8 yaralı

'da, piknikten dönenleri taşıyan panelvanın uçurumdan yuvarlaması sonucu 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 21:24
Adıyaman'da piknik dönüşü kaza: 8 yaralı

, akşam saatlerinde -Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut El Ensari Piknik Alanı'nda piknik yaptıktan sonra kent merkezine dönenleri taşıyan (20) yönetimindeki 01 UC 025 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yuvarlanan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Mahmut Durmaz ile birlikte Muhammed Yıldız (19), Beytullah Çelidçi (20), Doğukan Çetin (20), Yusuf Durmaz (18), Özgür Markaya (18), Abidin Durmaz (20) ve Hüseyin Durmaz (20) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Adıyaman'da piknik dönüşü kaza: 8 yaralı
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