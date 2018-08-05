Bodrum’da flamenko rüzgârı

Ana medya sponsorluğunu SABAH ve atv'nin yaptığı 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
sürüyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum'da düzenlenen etkinlik kapsamında önceki gün, İspanya
'dan gelen Castro Romero
Flamenco topluluğunun "Esencia Flamenca" isimli gösterisi sahnelendi. İspanyol üç kardeş; Rosario Castro Romero, Ricardo Castro Romero ve Jose Castro
Romero'nun kurduğu topluluk, özgün müzikleri ve koreografisiyle aşkın ve tutkunun dansı flamenkoyu, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneledi. İki bölümden oluşan gösteride Castro Romero kardeşlere; Cristel Munoz, Ana Del Rey ve Fran Alcantara da eşlik etti. 90 dakika süren gösteriyi yaklaşık bin 500 kişi ilgi ve beğeniyle izledi.
İki perdeden oluşan gösteriyi izleyenler arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
da vardı. İspanyol ekip, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.
Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği'nin 8 Ağustos'ta sahneleyeceği "Bale Yıldızları Akşamı/ Balenin En İyileri" gösterisiyle devam edecek. Festivalin sanat yönetmeni Zeynep Sunal Öngün "Seyircilerimizi bale ile buluşturmanın yanı sıra dans dünyasının binbir rengini de taşımanın sevincini yaşıyoruz" dedi.