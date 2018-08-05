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Bugün ’e dikkat

Giriş Tarihi: 5.8.2018
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün denize girecek vatandaşları uyardı. Rüzgârın poyraza dönüşmesi nedeniyle can güvenliği bakımından risk oluşacağı belirtilen açıklamada, rüzgârın, aralıklarla 10-40 km/s hızla eseceği ve 'de dalga yüksekliğinin 1 metreyi bulabileceği belirtildi. Bu arada dün Riva'da denize giren ve akıntıya kapılan 3 kişiyi vatandaşlar sudan çıkardı. Bu kişilerden solunumu duran Hüseyin Kızılırmak kaldırılıdığı hastanede hayatını kaybetti. Ağva'da da deniz kenarında oynayan 11 yaşındaki Berrak Subaşı dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Talihsiz çocuğu arama çalışmaları başlatıldı. Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde ise denizde kaybolan Suriye uyruklu 2 kızdan Fadile Bettar'ın (16) cesedine ulaşıldı, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.
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Bugün Karadeniz’e dikkat
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