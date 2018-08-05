Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar etti

Merkez Aşağı Çağlan mahallesinde, cinsel istismar olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa K., jandarma ekiplerince Adalet Sarayı'na getirildi.
3. KATTAN ATLADI
Kelepçeli olan Mustafa K., nöbetçi savcılığın önündeki koridorda beklerken, jandarmaların arasından koşup, bankın üzerine çıkarak 3. kattan aşağı atladı. Kantinin karşısındaki beton zemine düşen Mustafa K., olay yerine hayatını kaybetti.
Mustafa K.'nin cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.