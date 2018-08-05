Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar etti

Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar etti

'de jandarma ekiplerinin cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına aldıktan sonra adliyeye getirdiği Mustafa K. (41), 3. kattan atlayarak intihar etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 16:35
Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar etti

Merkez Aşağı Çağlan mahallesinde, cinsel istismar olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa K., jandarma ekiplerince Adalet Sarayı'na getirildi.

3. KATTAN ATLADI

Kelepçeli olan Mustafa K., nöbetçi savcılığın önündeki koridorda beklerken, jandarmaların arasından koşup, bankın üzerine çıkarak 3. kattan aşağı atladı. Kantinin karşısındaki beton zemine düşen Mustafa K., olay yerine hayatını kaybetti.

Mustafa K.'nin cansız bedeni, otopsi için Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN