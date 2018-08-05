Coşkun ‘Dünya’sını ebediyete uğurladı

Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Coşkun Göğen
'in kanser nedeniyle hayatını kaybeden kızı Dünya Göğen
(38) dün Antalya
'da son yolculuğuna uğurlandı. Muratpaşa Camisi'ndeki cenaze törenine Coşkun Göğen, yakınları, aralarında Nuri Alço
ve Uğurtan Sayıner gibi televizyon ve sinema dünyasından önemli isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Dünya Göğen'in cenazesi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlara teşekkür eden Coşkun Göğen, "Nuri Alço'ya da teşekkür ediyorum. Arkadaş dediğin böyle olur. Kızımın da çok iyi arkadaşıydı. Biz ikimiz 40 yıldır sinemanın kötü adamlarıyız. Bize kötü diyenler düşünsün. Kaygan zeminde yaşıyoruz" dedi. Alço da insanların asıl kötü gününde yanında olmak gerektiğini ifade etti.