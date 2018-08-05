Eski sevgilisi kabusu oldu!

İddiaya göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde K.K. (47) ile S.A. (41) bir süre birlikte yaşadı. Daha sonra S.A., önceki evliliğinden olan kızı ile birlikte K.K.'den ayrılarAntalyalya'nın Kemer ilçesine taşındı. Adresini gizli tutmaya çalışan eski sevgilisinin izini 1 yıl sonra bulan K.K., iddiaya göre kadına rahatsızlık vermeye, tekrar kendisiyle birlikte olması için tehdit etmeye başladı. S.A., jandarmaya başvurarak koruma isteyip şikayetçi oldu.

ÇIĞLIĞINA KOŞTULAR

K.K., dün öğle saatlerinde evinden alışveriş için çıkan S.A.'yı market çıkışında durdurdu. MOBESE kamerasının bulunduğu direğin altında elindeki bıçağı kadına birkaç defa saplayan K.K. bu arada kendi bacağından da yaralandı. Yaralı kadının çığlıklarını duyup olayı gören vatandaşlar 112 Sağlık ekipleri ile jandarmaya bilgi verdi. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen kadının kızı da hastanede gözyaşı döktü.

K.K. ise aynı cadde üzerindeki otobüs durağında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.