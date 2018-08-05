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Irak mafyamız da oldu!

’da çete kurup haraç toplayan ve bir kâğıt toplayıcısını öldüren 6 Iraklı sanığa 24 yıldan müebbete kadar hapis cezası istendi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Irak mafyamız da oldu!
Fatih'te kâğıt toplayıcısı Adwla Anwar'ı (22) koltuk altlarından kesip kafasına sıkarak öldüren 3'ü tutuklu 6 Iraklı sanığa "Kasten öldürme, yağma, silahlı örgüt kurma" gibi 5 ayrı suçtan müebbet ve 24 yıla kadar değişen hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Irak'tan gelip İstanbul'da örgüt kuran "Şeyh Nihat" denilen Iraklı Nihat Mohsin Waısı'nın kar maskeli adamları sayesinde paralı ve zayıf gördükleri kişilerden haraç topladıkları, kâğıt toplayıcısı Anwar ile babasından da 100 bin dolar istedikleri anlatıldı. İstanbul 'nde açılan davanın iddianamesine göre; tanık Shivan Mariwan Rashid "Adwla'yla birlikte kalırdık. Eve geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordu. Telefonu çaldı. Telefondaki Şeyh Nihat, onu öldürdüğünü, konuşursam beni de öldüreceğini söyledi" dedi.
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Irak mafyamız da oldu!
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