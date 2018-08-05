Önce şantaj yaptı sonra burnunu kırdı! Savunması ise...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Üsküdar'da 26 Şubat 2018'de gerçekleşen olay şöyle oldu: T.Y. ve A.O.K birbirlerini tanıdıktan sonra sevgili oldular. Daha sonra buluştuklarında aynı evde kalıp birlikte yaşadılar. Ancak bir süre sonra T.Y. kendisine kötü davranan A.O.K.'dan ayrıldı. İlişkilerinin bitmesini istemeyen A.O.K. birlikteliklerine devam edebilmek için T.Y.'yi defalarca arayarak mesajlar yazdı. Karışıklık bulanmayınca ise beraber oldukları dönemdeki çekilen çıplak fotoğrafları ve videoları göndererek aynı şekilde bu görüntüleri ailesi ve yakınlarına gönderip sosyal medyada yayınlayacağına dair şantaj yaptı. Bunun üzerine endişelenen T.Y. görüntülerinin yakınlarına gönderilmemesi için olay günü 23:30 sularında A.O.K. ile buluşmak için evine gitti. Ancak site görevlisi T.Y.'yi içeri almadı, A.O.K, T.Y.'nin yanına geldi.. İkili burada konuşmaya başladı daha sonra A.O.K.'nın arabasına binerek siteden uzaklaştılar. Taraflar arasında araç içerisinde çıkan tartışma sonucunda A.O.K. T.Y.'yi darp etti. 1 Mart 2018 tarihli raporda T.Y.'de orta derecede kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralanmanın olduğu belirtildi.