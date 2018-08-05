'Pembe Panter Ayşe' gerçekte fenomen çıktı! İşin aslı...

Pembe Panter Ayşe ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adana'da göz altına alınan Pembe Panter lakaplı Ayşe B.'nin gerçek hayattaki kimliği ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle 3 bin TL civarında fiyatlarla VİP fuhuşa aracılık eden Ayşe B. 63 bin takipçili ınstagram fenomeni çıktı!
Giriş Tarihi: 5.8.2018 08:21Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 08:22
Adana polisi, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B., anlaştığı kişilerden gecelik 3 bin lira istiyor.