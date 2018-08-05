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'' gerçekte fenomen çıktı! İşin aslı...

ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'da göz altına alınan Pembe Panter lakaplı Ayşe B.'nin gerçek hayattaki kimliği ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle 3 bin TL civarında fiyatlarla VİP fuhuşa aracılık eden Ayşe B. 63 bin takipçili ınstagram fenomeni çıktı!

Giriş Tarihi: 5.8.2018 08:21 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 08:22
'Pembe Panter Ayşe' gerçekte fenomen çıktı! İşin aslı...

polisi, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B., anlaştığı kişilerden gecelik 3 bin lira istiyor.

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'Pembe Panter Ayşe' gerçekte fenomen çıktı! İşin aslı...
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