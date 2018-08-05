'Pembe Panter Ayşe' gerçekte fenomen çıktı! İşin aslı...

Adana polisi, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B., anlaştığı kişilerden gecelik 3 bin lira istiyor.