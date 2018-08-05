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Romanlar Ayazağa’da buluştu

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Romanlar Ayazağa’da buluştu
Kuştepeli Romanlar Ayazağa mesire alanında düzenlenen piknikte bir araya geldi. Roman havasıyla kurtlarını döken vatandaşlar Kobra Murat'ın şarkılarıyla coştu.
, Roman vatandaşları, Ayazağa Mesire Alanı'nda buluşturdu. 7'den 70'e tüm vatandaşlar güzel havanın tadını çıkararak 9/8'lik coşkuya eşlik etti. Piknikte bir yandan mangallar yakıldı, bir yandan da vatandaşlar doyasıya oynadı. Keyifli anların yaşandığı piknikte çocuklar için en güzel Roman yarışması, ip çekme, çuval yarışı gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kobra Murat lakaplı sanatçı Murat Divandiler'in de sahne alarak renk kattığı programda Romanlar gün boyunca göbek atıp gönüllerince eğlendi.
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Romanlar Ayazağa’da buluştu
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