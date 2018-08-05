Satış mağazasındaki bilgisayarda erotik görüntüler izledi
Bir teknoloji mağazasındaki ürünleri inceleyen müşterinin aslında ne yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Uzun süre ekrandan gözünü ayırmayan erkek müşteri, satış görevlisi gelince ekranı kapatamadı.
Giriş Tarihi: 5.8.2018 15:08Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 15:19
Teknoloji mağazasında ürünleri inceleyen müşterinin aslında ne yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Uzun süre ekrandan gözünü ayırmayan erkek müşteri, satış görevlisi gelince ekranı kapatamadı.