Haberler Yaşam Haberleri Satış mağazasındaki bilgisayarda erotik görüntüler izledi

Satış mağazasındaki bilgisayarda erotik görüntüler izledi Bir teknoloji mağazasındaki ürünleri inceleyen müşterinin aslında ne yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Uzun süre ekrandan gözünü ayırmayan erkek müşteri, satış görevlisi gelince ekranı kapatamadı.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 15:19