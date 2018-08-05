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Son dakika: Çaldığı motosikleti pişman olup 4 gün sonra geri bıraktı

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ilginç olayda hırsız, pişman olup 4 gün önce çaldığı motosikleti sahibinin işyerinin önüne mektup yazarak geri bıraktı. Motosikletine kavuşan şehit babası Yavuz Arı ise hırsızı affettiğini sosyal medyadan duyurdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 09:53
Son dakika: Çaldığı motosikleti pişman olup 4 gün sonra geri bıraktı

Olay, 4 gün önce Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mobilya Sanayisi 26. Sokak üzerinde Yavuz Arı'ya ait büfenin önünde meydana geldi. Motosikletiyle büfesine giden Arı, içeride çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından motoru çalındı. Akşam atölyesini kapatıp evine gitmek isteyen Yavuz Arı, motosikletinin çalındığını fark etti. Polise şikayette bulunmayan Arı, 4 gün sonra ilginç bir olayla karşılaştı. Bu sabah iş yerine giden Arı, motosikletinin büfesinin önünde durduğunu, üzerinde de bir not olduğunu gördü.

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Son dakika: Çaldığı motosikleti pişman olup 4 gün sonra geri bıraktı
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