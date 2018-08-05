Son dakika: Çaldığı motosikleti pişman olup 4 gün sonra geri bıraktı

Olay, 4 gün önce Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mobilya Sanayisi 26. Sokak üzerinde Yavuz Arı'ya ait büfenin önünde meydana geldi. Motosikletiyle büfesine giden Arı, içeride çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından motoru çalındı. Akşam atölyesini kapatıp evine gitmek isteyen Yavuz Arı, motosikletinin çalındığını fark etti. Polise şikayette bulunmayan Arı, 4 gün sonra ilginç bir olayla karşılaştı. Bu sabah iş yerine giden Arı, motosikletinin büfesinin önünde durduğunu, üzerinde de bir not olduğunu gördü.