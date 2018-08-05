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Sultangazi'de operasyonu

Sultangazi'de düzenlenen operasyonunda 5 kilo 221 gram eroin ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 12:36
Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'nde madde imalatı ve ticareti yapan kişileri yönelik soruşturma başlattı. Tespit edilen bir adrese yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 5 kilo 221 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu imalatında kullanılan mikser ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyesevk edilenlen 2 şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

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Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu
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