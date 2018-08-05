Yarım asırlık ünlü otel el değiştirdi

Türk turizmine damga vuran konaklama tesisleri arasında yer alan ve 54 yıllık bir marka olan Kuşadası'ndaki İmbat Otel
satıldı. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi'nde kendine özgü koyu da olan 310 odalı otel, 1964'te Ali Rıza Özbaş tarafından yaptırılmış, 2004'te yenilenmişti. Bir zamanlar konaklama ve tatil yapmanın Türkiye'de ve Avrupa'da ayrıcalık olduğu İmbat Otel, tam 54 yıl boyunca Türk turizmine hizmet veriyordu ve birçok ünlü ismin tatil için tercih ettiği ilk tesisler arasındaydı. Aynı bölgedeki Grand Blue Sky Oteli'nin de sahibi olan Erol Özbaş, yapılan görüşmelerin ardından ailesinin ilk göz ağrısı İmbat Otel'i Ankara'daki Double Tree By Hilton Oteli'nin sahibi olan gruba sattı. Ali Rıza Özbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından otel, oğul Erol Özbaş tarafından işletiliyordu. Erol Özbaş, aynı bölgedeki ailenin diğer oteli Grand Blue Sky'ı işletmeye ve turizm sektöründeki faaliyetlerine devam edecek.