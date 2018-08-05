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Yasak tabelasına rağmen surlara çıktılar!

’ın Sur ilçesinde vatandaşların hizmetine açılan Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklanmıştı. Surlardan düşen vatandaşlardan sonra yapılan tüm duyuru ve tabelaları dinlemeyen vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkıp tehlike oluşturmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 5.8.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 09:53
Yasak tabelasına rağmen surlara çıktılar!

'da surlara çıkmak yasak olmasına rağmen vatandaşlar güvenliğini düşünmeden surlara çıkmaya devam ediyor.

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Yasak tabelasına rağmen surlara çıktılar!
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