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15 yaşındaki çocuğa uyuşturucu sattırmak istediler, mahalle ayaklandı

'da uyuşturucu satıcılarının 15 yaşındaki bir çocuğa uyuşturucu sattırmak istemesi mahalle sakinlerini ayaklandırdı. 2 kişinin yaralandığı uyuşturucu satıcıları ile vatandaşlar arasında çıkan silahlı, bıçaklı sopalı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleli 3 gündür geceleri nöbet tutmaya başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 12:12
15 yaşındaki çocuğa uyuşturucu sattırmak istediler, mahalle ayaklandı

2 yıldır merkez ilçe Antakya'nın Aydınlıkevler Mahallesi'nde uyuşturucu satışı gerçekleştiren bir ailenin son olarak 3 gün önce 15 yaşındaki bir çocuğa zorla uyuşturucu sattırmaya çalıştığı iddia edildi. Bunun üzerine mahalle sakinleri uyuşturucu satmak istemeyen 15 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışırken, uyuşturucu satıcılarıyla kavga çıktı.

MAHALLELİYE SALDIRDILAR

Mahalle halkına silah, bıçak ve sopalarla saldıran uyuşturucu satıcıları, 15 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan Şahin Y. ve Nasrettin Y.'ye saldırdılar. 2 kuzeni ağır yaralayan uyuşturucu satıcıları, ardından kaçarak gözden kayboldular. Olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesikaldırılanlan 2 kuzenin 3 gündür yoğun bakımda oldukları öğrenildi.

Uyuşturucu satıcılarıyla vatandaşların kavgası bölgedeki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

2 kişiyi bıçaklayan ve mahalle halkına silah ve sopalarla saldıran uyuşturucu satıcılarının yakalanmasını isteyen vatandaşlar, yaklaşık 3 gecedir nöbet tuttuklarını, mahalle halkı olarak artık rahat nefes almak istediklerini ifade etti.

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