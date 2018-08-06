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'da yoğun nem

'da yüzde 75'e ulaşan nem oranı nedeniyle kentin yüksek yerlerinden şehir merkezinin görülmesi zorlaştı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 12:41
Antalya'da yoğun nem

Turizmin başkenAntalyalya'da yüzde 75'e ulaşan nem oranı nedeniyle yüksek kesimlerden şehir merkezinin görülmesi zorlaştırdı.

Sıcaklığın 30 dereceye düştüğü, nem oranının yüzde 75'e yükseldiği kentte deniz suyu sıcaklığı da 30 derece olarak ölçüldü.

Nemli havadan bunalanlar plajları doldururken, Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenler de denize girerek serinledi, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturanlar ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

NEM'DEN ŞEHRİN GÖRÜLMESİ ZORLAŞTI

Yüksek nem oranı yüksek kesimlerden şehir merkezinin görülmesi zorlaştı. Kepezüstü mevkisindeki seyir serasına çıkanlar, şehir üzerindeki nem bulutu ile karşılaştı.

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Antalya'da yoğun nem
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