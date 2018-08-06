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Ayağı takılarak düşme numarası yaptı; 1200 doları çaldı

olarak bilinen yöntemle bir in 1200 doları çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 11:49
Ayağı takılarak düşme numarası yaptı; 1200 doları çaldı

Olay Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. iki aile Şenlikköy'deki bir restoranda yemek yedikten sonra ayrıldı. Ailenin çıkışını gözleyen bir grup, araçtan inerek takibe başladı. İranlı ailenin yanına yaklaşan gruptakilerden bir kadın olarak bilinen yöntemle ayağı takılarak düşme numarası yaptı.

1200 DOLARI ALMASI SANİYELER SÜRDÜ

İranlı ler, kadına yardım ederken kargaşadan yararlanarak gruptakilerden biri, elini İranlı turistin cebine attı. 1200 doları alan hırsızlar kendilerini bekleyen araca bindi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soyulduğunu anlayan İranlı turistler şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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Ayağı takılarak düşme numarası yaptı; 1200 doları çaldı
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