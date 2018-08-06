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Denizde boğulan Can, toprağa verildi

'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ sahilinde girdiği denizde boğulan (23), Malkara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 15:11
Denizde boğulan Can, toprağa verildi

Malkara ilçesine bağlı 'nde yaşayan Çolakaydın ailesi, pazar günü tatil için 'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ne gitti. Hüseyin ve Leman çiftinin iki oğlundan biri olan , serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Çolakaydın, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Sarıpolat Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Can Çolakaydın'ın askerden kısa bir süre önce geldiği belirtildi.

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Denizde boğulan Can, toprağa verildi
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