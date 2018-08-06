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Ellerini yıkamak için gittiği dereye düşen genç öldü

Kırklareli'nin Vize ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Ufuk Pektaş (22), ellerini yıkamak için gittiği derede suya düşerek boğuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 16:52
Ellerini yıkamak için gittiği dereye düşen genç öldü

'ın Ergene ilçesinde oturan Ufuk Pektaş, 4 arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyüne gitti. Yemek yedikten sonra ellerini yıkamak için dere kenarına giden Pektaş, dengesini yitirerek suya düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen Jandarma ve Kırklareli AFAD dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarılan Ufuk Pektaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Pektaş'ın cansız bedeni, Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acı haberi alan Ufuk Pektaş'ın yakınları, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile birlikte olay yerine geldi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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