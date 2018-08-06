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'ta çocuğunu döven kişiye dayak

'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı bir kişi, çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekilerin tepkisini çekti. Çevredekilerin dakikalarca dövdüğü kişiyi polis kurtardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 15:22
Esenyurt'ta çocuğunu döven kişiye dayak

Olay 'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Nidhal Mohammed Tımraz iddiaya göre çocuğunun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere de vurdu.

POLİS ELLERİNDEN ZOR ALDI

Tımraz'a çevredekiler müdahale etti. Çevredekiler tarafından dakikalarca dövülen Tımraz'ı bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru kurtardı. Yaralı kişi, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

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Esenyurt'ta çocuğunu döven kişiye dayak
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