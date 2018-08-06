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trafiğe açıldı

’nde bakım ve onarım çalışmaları sona erdi, Köprü trafiğe açıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 06:15 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 06:23
Haliç Köprüsü trafiğe açıldı
Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince metrobüs yolunda iki gece önce asfalt yenileme çalışması başlatılmıştı. Bu kapsamda yaklaşık iki gün süren çalışmaların ardından, sabah 05.00 saatlerinde ekipler işlemlerini bitirerek kapalı yolları trafiğe açtı. Köprüde D-100 yolu Haliç orta köprüsü istikametinde asfalt yenileme çalışmaları sona erdi.

Yolun kapatılması ile birlikte yoğun trafiğin yaşandığı bölgede, köprünün açılması trafiği rahatlattı.
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Haliç Köprüsü trafiğe açıldı
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