Hırsız sandılar öldüresiye dövdüler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evli, bir çocuk babası 33 yaşındaki Mehmet Demircan, gece yarısı arabasını başka bir yere park etmek için indiği sokakta vatandaşlar tarafından hırsız sanılarak feci şekilde dövüldü. Bir kolu ve bacağı kırılan Demircan'ın hırsız olmadığı kamera kayıtları incelenince ortaya çıktı. Şimdi polis gerçek hırsızın peşine düştü. 60 günlük iş göremez raporu alan Demircan, kendisini döven 13 kişiden şikâyetçi oldu.



KOLU VE BACAĞI KIRILDI



Olay, Bayraklı ilçesi Gümüşpala semtinde 22 Temmuz gecesi saat 04.30 sıralarında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen evli bir çocuk babası 33 yaşındaki Mehmet Demircan, eşi ameliyat olan teyzesinin oğlu Azat Orhan'ı ziyaret için Gümüşpala'ya gitti. Otomobilini park eden Demircan, o geceyi kuzeninde geçirdi. Ancak saat 04.30'da cep telefonundan Demircan'ı arayan polis, aracını bulunduğu yerden çekmesini istedi. Bunun üzerine aracın anahtarını alarak şort ve terlikle evden dışarı çıkan Mehmet Demircan, otomobilinin yanına gitti. Demircan'ı gören bir mahalleli "İşte hırsız bu" diyerek bağırınca elleri taşlı ve sopalı 20 kişilik bir grup üzerine yürüdü. Öfkeli kalabalık bir anda Demircan'a saldırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Demircan, "Ben hırsız değilim" demesine rağmen kimse dinlemedi. Polis, Demircan'ı vatandaşların elinden zor kurtardı. Hırsını alamayan öfkeli kalabalık, Demircan'ın park halindeki aracına da zarar verdi. Otomobilin camları kırıldı, kaportası göçtü. Bayılana kadar taş ve sopalarla dövülen Demircan gözlerini hastanede açtı. Sağ kolu ve sağ bacağı ile iki dişi kırılan Demircan tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar Demircan'a 60 gün iş göremez raporu verdi. Demircan'ın hırsız olmadığı güvenlik kamera kayıtları incelenince ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde eve giren kişinin başka biri olduğu belirlendi ve Demircan'ın suçsuz olduğu ispatlandı.



13 KİŞİYİ TESPİT ETTİ



Mehmet Demircan, olayın ardından kuzeninin yardımıyla sosyal medyada paylaşılan "Gümüşpala'daki hırsız yakalandı" görüntülerinden kendisini döven 13 kişiyi tespit etti. Demircan, kimlikleri belirlenen bu kişilerden şikâyetçi oldu. Demircan, kimliğini tespit edemediği diğer kişilerin de bulunup ifadelerinin alınmasını talep etti. Yaşadıklarının çok tehlikeli ve korku dolu olduğunu söyleyen Mehmet Demircan, "Terlikli ve şortlu hırsız mı olur? İnsanlar nasıl bu kadar cahil ve bilinçsiz olabiliyor. Sorgusuz sualsiz beni dövdüler. Aracıma da zarar verdiler. 13 kişiden şikâyetçi oldum. Beni bu hale getirenlerle mahkemede hesaplaşacağım. Bırakın hırsızlığı benim hiçbir suçtan kaydım yok. Babam meyve sebze ticareti ile uğraşıyor. Maddi durumumuz iyi" dedi.



'GEDİKLİ HIRSIZ LİNÇ EDİLİYORDU'



Mehmet Demircan'ı döven mahalleli, Demircan'ı darp ederken çekilmiş videoları sosyal medyadan paylaştı. Talihsiz adam "Gedikli hırsız linç ediliyordu", "15. günde yakayı ele verdi" diye ulusal bir televizyon kanalının ana haber bültenine bile haber oldu.