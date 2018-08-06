İstanbul’da iş yerlerindeki çelik kasaları boşaltan çete çökertildi

İstanbul Bayrampaşa, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde Mart ayından bu yana iş yerlerinden çelik kasa hırsızlığı yapılması üzerine polis harekete geçti. Konuyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 12 kişilik hırsızlık çetesinin gece saatlerinde 9 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptığını belirledi. Çalışmaları daha da derinleştiren polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlıkları eşkalini belirledi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, çeşitli ilçelerdeki farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



KASALARI MANYETİK MATKAPLI AÇMIŞLAR

Öte yandan operasyonda polis, 21 bin lira, tabanca, 6 adet bıçak ve kasaları açmak için kullandıkları manyetik matkaplar ele geçirildi. Şahısların bu sayede kasaları kolayca açıp hırsızlık yaptıkları ve gece saatlerinde geldikleri iş yerlerinin kameralarını kırıp içeri girdikleri öğrenildi.

Şubedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.