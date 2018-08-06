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başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - sonuçları sorgulama

Jandarma Genel Komutanlığı, 13 Temmuz tarihinde yayımladığı ilan ile bünyesinde istihdam edilmek üzerek toplamda 2 bin 375 sözleşmeli yapılacağını açıklamıştı. Yayımlanan personel alımına ilişkin ilanın ardından, bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen bireyler ilana büyük bir ilgi göstermiş ve başvurularını son güne kadar sürdürmüşlerdi. Başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar, alımı başvuru sonuçlarının açıklanma tarihini beklemeye koyuldu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2018 Jandarma sözleşmeli personel alımına ilişkin o detaylar...

Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:28
Jandarma Uzman erbaş personel alımı 2018 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - JGK Uzman erbaş alımı sonuçları sorgulama

bünyesinde, 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek. 13 Temmuz tarihinde başlayan başvuruları, 30 Temmuz tarihinde son buldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel alımı ilanına başvuran ve başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekleyen bireyler araştırmalarını internet üzerinden yapıyor. Peki, 2018 uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte personel alımına ilişkin o detaylar...

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzuna göre başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 7 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir. Buna göre seçme sınavlarına çağırılma işlemleri ise, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurusu yapılacaktır.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlar, Jandarma Genel Komutanlığı resmi sitesi olan http://www.jandarma.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

Sonuçların belli olmasının ardından adayların gireceği sınavların tarihleri de açıklanacak. Adaylar 27 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasından 20 gün kadar sonra sınavlara girecek. Bu tarih net olmasa da ilk açıklanan bilgilere göre adaylar Ağustos sonunda sınavlara girecek.

UZMAN ERBAŞ 2018 UYGULANACAK SINAVLAR NELER?

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Jandarma Uzman erbaş personel alımı 2018 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - JGK Uzman erbaş alımı sonuçları sorgulama
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