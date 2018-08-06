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Karnında 1.8 kilo gazlı bez unutulmuştu... Flaş gelişme!

'da özel bir hastanede yaklaşık 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapmasının ardından karnında gazlı bez unutulduğu tespit edilen Sibel Kol’un BİMER’E yaptığı başvuruyla başlatılan soruşturma sonucunda hastane ile ameliyatı gerçekleştiren doktor suçlu bulundu. Karnında gazlı bez unutulan Sibel Kol’un eşi Erhan Kol, konuyla ilgili, “Bir özür dileselerdi, eşim onları affedecekti ve bu olay mahkemeye kadar gitmeyecekti” dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 11:04
Karnında 1.8 kilo gazlı bez unutulmuştu... Flaş gelişme!

'da yaşayan 38 yaşındaki Sibel Kol, yaklaşık 3 yıl önce ikinci çocuğunun doğumunu yapmak üzere özel bir hastaneye yattı. Sezaryen yöntemiyle Aysima adı verilen bir kız çocuğu doğuran Kol, yaşadığı acılar nedeniyle gittiği doktoru, 'ağrının normal olduğunu' söyleyip evine gönderdi. Rahatsızlıktan kurtulmak için çare arayan Kol'un ağrısına teşhis konulamadı. Yaklaşık 3 yıl boyunca ağrıları daha da artan ve durumu kötüleşen Kol, başka bir hastaneye gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Çekilen MR sonucu karnında kist olduğu belirtilen kadının hemen ameliyat olmasına karar verildi. Yapılan operasyonda Kol'un karnındakilerin, doğum sırasında unutulan bir kavanoz dolusu gazlı bez olduğu ortaya çıktı.

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Karnında 1.8 kilo gazlı bez unutulmuştu... Flaş gelişme!
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