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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ege ve ’nin iç kesimleri, Orta ve kıyıları ile , , , , , Hatay, , 'un kuzeyi, Ardahan ve çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 21:48
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Ege ve 'nin iç kesimleri, Orta ve kıyıları ile , , , , , Hatay, , 'un kuzeyi, Ardahan ve çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Diğer yerlerde havanın mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in doğusu ile 'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmeyen Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, bölgenin doğusunda aralıklı sağanak etkisini gösterecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek, dalga boyu 1-2 metre olacak.

Az bulutlu havanın etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde, rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde eserken dalga boyu yer yer 1,5 metreyi bulacak.

'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, 'de kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu, öğle saatlerinde 1,5-2,5 metre arasında değişiyor.

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, bölgenin doğusunda yer yer sağanak görülecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2-4, güneyi batıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise yarım metre ile 1,5 metre arasında değişirken bölgenin batısında 1-2 metreyi bulacak.

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Meteorolojiden sağanak uyarısı
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