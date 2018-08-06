Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ve talimatları doğrultusunda, Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan çalışmayla, Almanya'dan postaya verilen ve Ula ilçesine gelecek bir posta gönderisi içerisinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.

Ula PTT Müdürlüğü'nde gerekli önlemleri alan ekipler, şüpheli B.T'yi gönderiyi teslim almaya çalıştığı sırada yakaladı.

Yapılan kontrollerde zarf içerisinde piyasa değeri yaklaşık 12 bin 500 lira olan 50.84 gramlık "amfetamin" maddesi tespit edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemesevk edilenlen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.