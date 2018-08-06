Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Muğla'da uyuşturucu operasyonu

'da uyuşturucu operasyonu

Almanya'dan postayla gönderilen piyasa değeri 12 bin 500 liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 17:35
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

'nın Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ve talimatları doğrultusunda, Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan çalışmayla, Almanya'dan postaya verilen ve Ula ilçesine gelecek bir posta gönderisi içerisinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.

Ula PTT Müdürlüğü'nde gerekli önlemleri alan ekipler, şüpheli B.T'yi gönderiyi teslim almaya çalıştığı sırada yakaladı.

Yapılan kontrollerde zarf içerisinde piyasa değeri yaklaşık 12 bin 500 lira olan 50.84 gramlık "amfetamin" maddesi tespit edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemesevk edilenlen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN