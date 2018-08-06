O bina kaçak çıktı

Sel ve heyelanın yaşandığı Rize
merkeze bağlı Muradiye beldesinde dere yatağında bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan 7 katlı binanın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Bina sahibi Mustafa Yazıcı
, binanın 25 yıl önce yapıldığını öne sürerek, "Benim binamda sıkıntı yok. Dereye yapılan köprü benim evimi tehlikeye atıyor" dedi. Muradiye Belediye
Başkanı Musa Süreyya Balcı
ise binanın kaçak olduğunu, sahibinin ruhsat başvurusunun her seferinde reddedildiğini söyledi.
25 YIL ÖNCE YAPILMIŞ
Rize'de geçen hafta yaşanan sel ve heyelan sırasında Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde dere yatağında yer alan 7 katlı bir bina tedbir amacıyla boşaltılmıştı. O binanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Binanın 25 yıl önce yapıldığı, o dönemde bölgenin köy statüsünde olduğu, belde belediye başkanının ise ANAP'lı Üzeyir Mert olduğu öğrenildi. Şimdiki Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, binaya ruhsat verilmediğini belirterek, "Kömürcüler köyü bize 2008'de bağlandı. Bu yüksek binalarla maalesef kötü bir miras devraldık. Bina sahibinin bize yaptığı ruhsat başvurularını reddettik. Kaçak binaya imar vermedik. Zamanında bir şekilde kaçak yapmışlar. Ruhsatı olmadığı için belediye şebeke suyundan faydalanamıyor. Bina sahibi köy olduğu dönemde bağlattığı elektriği kullanıyor. Şebeke suyundan faydalanmadığı için dağ suyu kullanıyor" dedi. Başkan Balcı, dere yatağında olan binanın durumunun DSİ tarafından değerlendirileceğini ve yıkılmasının gündemde olduğunu belirtti.
SAHİBİNE GÖRE SIKINTI YOK!
Bina
sahibi Mustafa Yazıcı, binada sıkıntı olmadığını öne sürdü. Yazıcı, "Dereye yapılan köprü benim evimi tehlikeye atıyor. 12 metre olan dere yatağı daraltıldı, 10 yıl önce köprü inşa edildi. Taşkınlarda köprü tıkanıyor ve sel yaşanıyor. Güneşli havada gelip, ölçüm yapıp gittiler. 'Hazır köprü projesi' dediler, burada uyguladılar. Dere taştığı zaman köprünün altı tıkanıyor, sel basıyor. Bu köprü yapıldıktan sonra bu olaylar yaşanmaya başlandı" dedi. Tedbir amaçlı boşaltılan ve ruhsatsız olan bina ile ilgili imar affından yararlanmak için başvuru yapılmadığı belirlendi.
Muhammet DELAL