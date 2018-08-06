Piknik yolundaki kazada can pazarı

Şanlıurfa
'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı
'na pikniğe gittikleri öğrenilen Miktat Tatar yönetimindeki otomobil, Adıyaman karayolunda Abdulcelil Beyaztaş'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kaza
da otomobilde bulunan Abdulbaki, Nurullah (3) ve Muhammed Tatar (7) hayatını kaybetti, Beyaztaş ve 7 kişi yaralandı.
TATİL DÖNÜŞÜ KAZA
Ailesiyle Antalya
'dan tatilden dönen Berat Çavuşoğlu'nun kullandığı otomobil Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde takla attı. Sürücünün eşi Gamze Çavuşoğlu öldü, oğlu Uğur (1) ve annesi Emine Çavuşoğlu (63) yaralandı.
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, avukat Tuncay Yazıcıoğlu ve öğretmen eşi Günay Yazıcıoğlu öldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Mehmet İ.'nin kullandığı TIR iki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüleri Çağrı Bingöl (22) ve Kerem Paşalı hayatını kaybetti. İstanbul Silivri'de bir minibüs ile otomobil çarpıştı, bir kişi öldü. Bolu'da TEM Otoyolu'nda TIR'a çarpıp takla atan otomobildeki 2 çocuk annesi Pervin Sağlam öldü, 4 kişi yaralandı. Edirne'nin İpsala, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçelerindeki kazalardaysa 2 kişi öldü.