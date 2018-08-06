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'da a taşlı saldırı

’da geçtiğimiz günlerde '' atılarak önü kesilen ın bu kez de taşlarla camları kırıldı.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 23:41
Samsun'da ambulansa taşlı saldırı

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 55 LL 112 plakalı 112 Acil Servis ı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının iddiasına göre yoldan geçen 2 kişi, ambulansın camlarını taşlarla kırarak kaçtı.

Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Saldırıya uğrayan ambulansta bulunan sağlık çalışanları, aynı ambulansın geçtiğimiz günlerde '' atılarak önünün kesildiğini belirtti. Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis, ambulansın camlarını kıran şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Samsun'da ambulansa taşlı saldırı
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