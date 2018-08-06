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Satış mağazasındaki bilgisayarda erotik görüntüler izledi

Bir teknoloji mağazasındaki ürünleri inceleyen müşterinin aslında ne yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Uzun süre ekrandan gözünü ayırmayan erkek müşteri, satış görevlisi gelince ekranı kapatamadı.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 04:14
Satış mağazasındaki bilgisayarda erotik görüntüler izledi

Teknoloji mağazasında ürünleri inceleyen müşterinin aslında ne yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Uzun süre ekrandan gözünü ayırmayan erkek müşteri, satış görevlisi gelince ekranı kapatamadı.

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Satış mağazasındaki bilgisayarda erotik görüntüler izledi
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