Son 47 yılın en sıcağı 2018

2018
yılı, ilk 7 aylık verilere göre son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçiyor. İlk 7 aylık ölçümlere göre ortalama sıcaklık 15 derece oldu. Bu da 2018'i son 47 yılın en sıcak yılı yaptı. 2018'de en yüksek sıcaklık temmuz ayında 47.4 derece ile Cizre'de ölçüldü. Daha önce ilk 7 aylık veriler değerlendirildiğinde en sıcak yıl 2010 olmuştu. O yıl ilk 7 aylık sıcaklık ortalaması 14.5 derece olarak ölçülmüştü. 2018'in ilkbahar mevsimi de son 47 yılın en sıcak ilkbaharı olarak kayıtlara geçti.
İZMİR 45 DERECEYİ GÖRECEK
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, sıcaklık artışının sebebinin küresel iklim değişikliği olduğunu kaydetti. "100 yılın başından bu yana İstanbul
'da sıcaklıklar 1- 1.5 derece arttı" diyen Tek, 2013- 2017 arasındaki 5 yılın da 100 yılın başından bu yana en sıcak geçen yıllar olduğunu kaydetti. Tek, "Önümüzdeki senelerde İzmir
'de, Aydın
'da 40- 45 dereceleri görmek mümkün olacak. İstanbul'da 39- 40'a yaklaşan sıcaklık değerlerini görme olasılığı çok yüksek. Bu sene olduğu gibi aşırı yağışlar, geçen sene olduğu gibi kuvvetli dolular meydana gelecek" diye konuştu.