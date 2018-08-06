Son dakika haber: Adnan Oktar'ın kediciklerinin odası görüntülendi! Şoke eden detaylar...

Son dakika haberi... Adnan Oktar'ın 30 yıl yaşadığı ve örgütün karargâhı olarak kullanılan Çengelköy Yamaçlı Sokak'taki villaya girildi. Operasyonun ardından ilk kez görüntülenen villada, ilginç detaylara rastlandı.

70 ayrı kamera ile korunan villada Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin lüks yaşamları da deşifre edildi. Kedicik odalarındaki kıyafet ve ayakkabılar dikkat çekerken, bütün odalarda yüzlerce vitamin şişesi ve ilaç tabletleri bulunduğu ifade edildi. Villanın kısa bir süre içinde yıkılacağı öğrenildi.