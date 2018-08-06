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Son dakika haber: 'ın kediciklerinin odası görüntülendi! Şoke eden detaylar...

örgütü ile son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Adnan Oktar'ın Kandilli sırtlarındaki villasına ilk defa girildi. Adnan Oktar'ın villasının bahçesindeki otoparkta dev cam fanus içerisinde 3 adet lüks spor aleti ise dikkat çekti. Adnan Oktar Örgütü ile ilgili operasyonlar sürerken kediciklerin odalarından çıkanlar şok etti. İşte Adnan Oktar ve Kediciklerinin villasından çıkanlar...

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK SEMA ALİM DALGIÇ EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 11:15
Son dakika haber: Adnan Oktar'ın kediciklerinin odası görüntülendi! Şoke eden detaylar...

Son dakika haberi... 'ın 30 yıl yaşadığı ve örgütün karargâhı olarak kullanılan Çengelköy Yamaçlı Sokak'taki villaya girildi. Operasyonun ardından ilk kez görüntülenen villada, ilginç detaylara rastlandı.

70 ayrı kamera ile korunan villada Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin lüks yaşamları da deşifre edildi. Kedicik odalarındaki kıyafet ve ayakkabılar dikkat çekerken, bütün odalarda yüzlerce vitamin şişesi ve ilaç tabletleri bulunduğu ifade edildi. Villanın kısa bir süre içinde yıkılacağı öğrenildi.

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Son dakika haber: Adnan Oktar'ın kediciklerinin odası görüntülendi! Şoke eden detaylar...
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