Son dakika: Nazımiye'de çatışma: 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Nazımiye ilçesine bağlı Doğantaş köyü kırsal alanında öğle saatlerinde güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Yakın mesafedeki çatışmada şu ana kadar 1 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiği, bölgede yoğun çatışmaların devam ettiği belirtildi.

TUNCELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye kırsalında icra edilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist silahıyla birlikte (1 adet kalaşnikof) ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.