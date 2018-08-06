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’de klimalı, kitaplı durak dönemi

'de vatandaşların sıcak ve soğuktan korunmaları amacıyla modern, klimalı duraklar hizmet vermeye başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 12:42
Tunceli’de klimalı, kitaplı durak dönemi

'de belediye tarafından merkez Atatürk Mahallesi'nde modern klimalı duraklar yapıldı.Yapılan duraklar hizmet vermeye başladı.Duraklar kitaplıkta konuldu.

Modern klimalı durak uygulamasına ilişkin bilgi veren Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Biz gerek yaz aylarında gerekse kış aylarında vatandaşlarımızın otobüs beklerken hava koşullarından etkilenmemesi için 'Modern, Klimalı Duraklar'Projesini hayata geçirdik. Kapalı olan duraklarımız klima ve kitaplıktan oluşuyor. Vatandaşlarımız vasıta beklerken kitap okuyarak vakit geçirebilir. Modern, klimalı duraklarımızın sayısının arttırılması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Tunceli’de klimalı, kitaplı durak dönemi
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