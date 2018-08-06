Türk Hava Yolları kabin memuru hostes alımı! - 2018 THY personel alımı başvuru şartları neler?

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan, yaptığı uluslararası sponsorluklar ve kazandığı birçok ödül ile ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden Türk Hava Yolları, kadrosunu daha da güçlendirmek için iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bayan kabin memuru alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Peki, 2018 THY hostes alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

- 01/01/1988 ile 31/12/1997 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az lise mezunu olmak,

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLAR NELERDİR?

- 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,

- Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.

- THY A.O., SHGM yetkili hastaneden alınmış olumlu rapor olsa bile kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)

- THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

- Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

-Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY A.O. resmi web sitesi üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

-İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

-Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

-Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi, sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

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