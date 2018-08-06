Yaşlı kadına işkence yapıp gasp eden maskeli soyguncular yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Ağustos Perşembe günü Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında tuvalete gitmek üzere uyanan T.T. (65), odasının kapısını açtığında maskeli iki kişiyle karşı karşıya geldi. T.T. ilk karşılaşma sırasında yaşanan arbedede soygunculardan birinin maskesini çekip yüzünü açığa çıkardı. Bunun üzerine T.T.'nin ağzını bağırmaması için koli bandıyla kapatan soyguncular, elini ve ayağını da bağladıktan sonra başına bir şal geçirip evdeki altınların yerini söyletmek için uzun süre tartakladı.