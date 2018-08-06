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Yaşlı kadına işkence yapıp gasp eden maskeli soyguncular yakalandı

'da evine girdikleri yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra ona işkence yaparak 4 altın bilezik, bir kolye, bir altın zincir ve 300 lira parasını gasp ettiği ileri sürülen Gürcistan uyruklu 2 şüpheli ile onlara yardım eden 1 kişi Adana'da yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 10:51
Yaşlı kadına işkence yapıp gasp eden maskeli soyguncular yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Ağustos Perşembe günü 'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında tuvalete gitmek üzere uyanan T.T. (65), odasının kapısını açtığında maskeli iki kişiyle karşı karşıya geldi. T.T. ilk karşılaşma sırasında yaşanan arbedede soygunculardan birinin maskesini çekip yüzünü açığa çıkardı. Bunun üzerine T.T.'nin ağzını bağırmaması için koli bandıyla kapatan soyguncular, elini ve ayağını da bağladıktan sonra başına bir şal geçirip evdeki altınların yerini söyletmek için uzun süre tartakladı.

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Yaşlı kadına işkence yapıp gasp eden maskeli soyguncular yakalandı
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