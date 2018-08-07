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30 kişiyle ev baskını: 1 ölü, 6 yaralı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
30 kişiyle ev baskını: 1 ölü, 6 yaralı
Ereğli'de, aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında dün tartışma çıktı. Sabah başlayan tartışma büyümeden sona erdi. Ancak öğlen saatlerinde yanındaki kalabalık bir grupla tartıştığı ailenin evinin önüne gelen Şenol D. ve Sezai D., av tüfeği ile ateş açtı. Saldırıda 11 yaşındaki Sıla D. hayatını kaybetti. Şener D. (23), Şerife D. (59), Ziya D. (15), Emrah D. (20), Gökhan D. (20) ve İmdat D. (38) yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganlar ise silahlarıyla birlikte yakalandı. Saldırıya uğrayan aileden Cengiz D., "Evin önünde otururken yaklaşık 30 kişi ellerinde silah ve sopalarla bize, çocuklara saldırdı. İki kişi ateş etti. Önlemeye çalıştık ama silah olunca önleyemedik" dedi.
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30 kişiyle ev baskını: 1 ölü, 6 yaralı
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