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4 gündür haber alınamayan görevlisi evinde ölü bulundu

'da, dağıtım bürosunda görevli  (28), evinde başından tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. 4 gün önce öldüğü belirlenen Metin'in ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 07:19 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 07:20
4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1'inci Cadde'de bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. dağıtım bürosunda çalışan ve bekan olan 'den 4 gün boyunca haber alınamadı. Mesai arkadaşları işe de gelmeyen Metin'in telefonlara da cevap vermemesi üzerine endişelenerek bugün çilingir ile birlikte evine gitti. Kapıyı açıp içeri giren arkadaşları Metin'in tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi eve geldi. Yapılan ilk kontrolde 4 gün önce öldüğü belirtilen Metin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu
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