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'da bıçaklanan genç kadın hastaneye kaldırıldı

'da 3 kişiyle tartıştığı sırada bıçaklanarak yaralanan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 08:10 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 08:10
Adana'da bıçaklanan genç kadın hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir ara sokakta 25 yaşındaki Aslı İpek ile kimliği tespit edilemeyen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada zanlılar, İpek'i göğsünden ve kalçasından bıçakla yaralayıp kaçtı.

Yaralı halde İbo Osman Caddesi'ne kadar yürüyerek giden İpek, çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslı İpek'i ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'da bıçaklanan genç kadın hastaneye kaldırıldı
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