Asrın aşçısı Robuchon kansere yenik düştü

Dünyanın en fazla Michelin yıldızı
na sahip şefi Joel Robuchon kansere yenildi. İsviçre
'nin Cenevre
şehrinde hayatını kaybeden Robuchon 13 ülkeye yayılan mutfaklarında toplam 32 Michelin yıldızıyla bu alanda rekorun sahibiydi. 25 yıl önce Gault Millau jürisi tarafınca "asrın aşçısı" ilan edien Larousse Gastronomique Yayın Kurulu'na başkanlık yapan Robuchon mesleğini "Mükemmel diye bir şey yok, daima daha iyisini yapabilirsiniz" diye tanımlıyordu. Ünlü şefin sektördeki lakabı animal yani hayvandı.