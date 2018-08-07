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Bağcılar'da : 2 ölü

Bağcılar'da bir evde bıçaklanarak öldürülmüş biri kadın iki kişinin cesedi bulundu. Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Evren Mahallesi Görkem Sokak'ta bulunan bir 5 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, uyruklu E. A. işten çıktıktan sonra geldiği evinde eşi Hulud H.(24) ve yanındaki kişiyi bıçakladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 06:59
Bağcılar'da cinayet: 2 ölü

Eşini ve yanındaki 35 yaşlarındaki erkeği bıçaklayan E. A. kanlı gömleğini evde değiştirdikten sonra kaçtı. Hulud H.'den haber alamayan yakınları eve gelip kan izleri görünce durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren polis, Hulud H. ve kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından cesetler Morguna kaldırıldı.Polis, zanlısı Mohamad E. A. arıyor.

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Bağcılar'da cinayet: 2 ölü
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